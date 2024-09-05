2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için gözler e-Devlet'e çevrildi. KYK yurt sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranında yapılacak. Sonuç belgesinde adayların kayıt hakkı elde ettikleri yurdun adresi, adı, kayıt belgeleri ve kayıtlar için tarihler yer alacak. Üniversite eğitimi alacakları şehirlerde barınma ihtiyacını karşılayabilmek için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler…