Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:29
2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu içim kritik haftaya girildi. YKS tercih sonuçlarına göre şehir dışında üniversite kazanan adaylar 20-24 Ağustos tarihleri arasında KYK yurt başvurusunda bulundu. Başvuruların üzerinden 10 günden fazla zaman geçerken gözler yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki KYK yurt başvuru sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...