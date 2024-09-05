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Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:29

2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu içim kritik haftaya girildi. YKS tercih sonuçlarına göre şehir dışında üniversite kazanan adaylar 20-24 Ağustos tarihleri arasında KYK yurt başvurusunda bulundu. Başvuruların üzerinden 10 günden fazla zaman geçerken gözler yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki KYK yurt başvuru sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için gözler e-Devlet'e çevrildi. KYK yurt sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranında yapılacak. Sonuç belgesinde adayların kayıt hakkı elde ettikleri yurdun adresi, adı, kayıt belgeleri ve kayıtlar için tarihler yer alacak. Üniversite eğitimi alacakları şehirlerde barınma ihtiyacını karşılayabilmek için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurularını yakından takip ediyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler…

2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da son buldu.
KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de ilan edilmişti. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor.

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2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK YURT ÜCRETLERİ YURT TİPİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Yurt ücretleri, yurt tipine ve şehirlere göre farklılık göstereibliyor. 6 farklı tipte KYK yurdu bulunurken geçtiğimiz yıl tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak belirlenmişti.

2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet | KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YEDEK ADAYLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/Gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

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