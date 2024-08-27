Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
13:19
2024’ün son kandili: Diyanet Takvimi’ne göre Mevlid Kandili bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2024'ün sonlarına doğru yaklaşırken yılın son kandili Mevlid Kandili'nin ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dualarla ve manevi bir atmosferle kutlanan kandil Peygamber Efendimiz Hz.Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak idrak edilmekte. Peki, 2024 yılında Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak?