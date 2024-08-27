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Giriş Tarihi: 27.08.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:19

2024’ün son kandili: Diyanet Takvimi’ne göre Mevlid Kandili bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2024'ün sonlarına doğru yaklaşırken yılın son kandili Mevlid Kandili'nin ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dualarla ve manevi bir atmosferle kutlanan kandil Peygamber Efendimiz Hz.Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak idrak edilmekte. Peki, 2024 yılında Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak?

2024’ün son kandili: Diyanet Takvimi’ne göre Mevlid Kandili bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili fazileti ve ibadetleri, kandil tarihinden önce araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalaını sürdürüyor. İşte, yılın son kandili olan Mevlid Kandili'ne ilişkin detaylar haberin devamında….

2024’ün son kandili: Diyanet Takvimi’ne göre Mevlid Kandili bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandil günleri tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu. Her yıl Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu.

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2024’ün son kandili: Diyanet Takvimi’ne göre Mevlid Kandili bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Mübarek Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre ise Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

2024’ün son kandili: Diyanet Takvimi’ne göre Mevlid Kandili bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

2024’ün son kandili: Diyanet Takvimi’ne göre Mevlid Kandili bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

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