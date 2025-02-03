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2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
15:06
Şubat ayında Aile Destek Ödemelerinin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. 2022 yılında hayata geçilen proje 2024 yılı boyunca da devam etti. Ödemelerin 2025 yılında devam edip etmeyeceği ise vatandaşların gündeminde. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, son durum ne? İşte 2025 Aile Destek Ödemeleri ile ilgili açıklama;