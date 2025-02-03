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Haberler Yaşam 2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:06

2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

Şubat ayında Aile Destek Ödemelerinin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. 2022 yılında hayata geçilen proje 2024 yılı boyunca da devam etti. Ödemelerin 2025 yılında devam edip etmeyeceği ise vatandaşların gündeminde. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, son durum ne? İşte 2025 Aile Destek Ödemeleri ile ilgili açıklama;

2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

Aile Destek Ödemeleri son durum: 2022 yılında Bakanlık tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı, hane halkının gelir seviyesine göre belirlenen miktarlarda maddi yardım sağlıyor. 2024 yılında da bu ödemeler devam etti. Şimdi ise yeni yılla birlikte son durum merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri son durum ne, bitti mi?

2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SONA GELİNDİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DA DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

2025 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DURUM! Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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