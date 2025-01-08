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Haberler Yaşam 2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:38

2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, hanelerdeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla, bu ödemelerin devam edip etmeyeceği konusundaki soru işaretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? İşte, aile destek güncel ödeme durumu hakkında tüm detaylar...

2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

Aile Destek Paketi ödemeleri, en son Aralık ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Ödemelerini son olarak Aralık ayında hesaplarında gören hak sahipleri yeni yılda ödemelerin devam edip etmeyeceğine dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman olacak?

2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için yatırılan desteğin geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenirken Bakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamada destek ödemelerinin uzatıldığını belirtmişti.

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2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları kaydetti;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesine göre aile destek ödemesinde sona gelindi.

2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
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