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2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
11:38
2025 AİLE DESTEK ÖDEMESİ || Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, hanelerdeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla, bu ödemelerin devam edip etmeyeceği konusundaki soru işaretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman? İşte, aile destek güncel ödeme durumu hakkında tüm detaylar...