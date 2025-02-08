Haberler
Yaşam
2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
15:36
2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!
Süper Lig'de transfer sezonunun bitiş tarihi sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla 13 Ocak 2025'te başlayan ara transfer dönemi sona yaklaşıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük kulüpler kadrolarını güçlendirmek için sürece hız verdi. Yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlayan kulüpler, KAP'a bildirimlerini yaparken gözler son tarihe çevrildi. Peki, 2025 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman sona erecek?