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Haberler Yaşam 2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:36

2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!

Süper Lig'de transfer sezonunun bitiş tarihi sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla 13 Ocak 2025'te başlayan ara transfer dönemi sona yaklaşıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük kulüpler kadrolarını güçlendirmek için sürece hız verdi. Yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlayan kulüpler, KAP'a bildirimlerini yaparken gözler son tarihe çevrildi. Peki, 2025 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman sona erecek?

2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!

TFF'nin açıklamasıyla transfer dönemi tarihleri netleşti. Ocak ayında başlayan süreç devam ederken, kulüpler yerli ve yabancı futbolcuları kadrolarına katmayı sürdürüyor. Süreç önümüzdeki hafta sona erecek. Dönem sürerken Süper Lig'de mücadeleler de devam edecek. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Ara transfer olarak bilinen ikinci transfer ve tescil süreci, 13 Ocak - 11 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Transfer işlemleri için son gün 11 Şubat olacak.

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2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU SONA ERDİ!
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi sona erdi.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de kış transfer dönemi tamamlandı.

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla öne çıkan İngiliz takımları, bu kış da geleneği bozmadı.

Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

Kış transfer sezonunda yapılan bonservisi en yüksek 10 transfer, 19-25 yaş arasındaki oyunculardan oluştu.

2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!

SÜPER LİG 1 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK!
Süper Lig'in 2024-2025 sezonu Ağustos ayında start aldı. İlk yarı 23 Aralık Pazartesi günü sona ererken, ikinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla başladı. Sezonun bitiş tarihi ise 1 Haziran 2025 olarak belirlendi.

2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!
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