2025 Ara transfer dönemi tarihleri: Süper Lig Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF duyurdu!

TFF'nin açıklamasıyla transfer dönemi tarihleri netleşti. Ocak ayında başlayan süreç devam ederken, kulüpler yerli ve yabancı futbolcuları kadrolarına katmayı sürdürüyor. Süreç önümüzdeki hafta sona erecek. Dönem sürerken Süper Lig'de mücadeleler de devam edecek. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?