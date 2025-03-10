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2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
09:05
2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken geri sayım devam ediyor! İlk oruç 1 Mart'ta başladı ve bayram, Ramazan'ın sona ermesinin ardından üç gün sürecek. Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününe denk gelen bu mübarek zaman dilimi, dayanışma ve mutluluk günleri olarak kabul edilir. Arife günü ise Ramazan'ın son gününe rastlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2025 bayram tarihleri….