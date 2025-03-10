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Haberler Yaşam 2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:05

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken geri sayım devam ediyor! İlk oruç 1 Mart'ta başladı ve bayram, Ramazan'ın sona ermesinin ardından üç gün sürecek. Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününe denk gelen bu mübarek zaman dilimi, dayanışma ve mutluluk günleri olarak kabul edilir. Arife günü ise Ramazan'ın son gününe rastlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Diyanet ile 2025 bayram tarihleri….

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Müslümanlar için manevi değeri büyük olan Ramazan ayı başladı. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başladı. Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte ise bayram coşkusu yaşanacak. Peki, yılında Ramazan Bayramı ne ezman ve bayram tatili kaç gün sürecek? İşte 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
2025 Dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı;

Arefe Günü 29 Mart Cumartesi

1. Gün: 30 Mart Pazar 2025
2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025
3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

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2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu sene Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. Ramazan Bayramı toplam 3 gün olduğu için bayram tatili de 3 gün sürecek.

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe