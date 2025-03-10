2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimine göre bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Müslümanlar için manevi değeri büyük olan Ramazan ayı başladı. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başladı. Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte ise bayram coşkusu yaşanacak. Peki, yılında Ramazan Bayramı ne ezman ve bayram tatili kaç gün sürecek? İşte 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri