Haberler
Yaşam
2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
15:27
2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler şimdi de 2025 Kurban Bayramı'na çevrildi. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bayram tarihini ve bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde idrak edilecek, tatil 9 gün olur mu?