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Haberler Yaşam 2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 15:27

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler şimdi de 2025 Kurban Bayramı'na çevrildi. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, bayram tarihini ve bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde idrak edilecek, tatil 9 gün olur mu?

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılına ait dini günler takvimiyle birlikte, bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde kutlanacağı netleşti. Vatandaşlar şimdi, bayram tatilinin ne kadar süreceğini ve 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, tatil kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılına ait dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı'nın tarihleri netleşti.

Buna göre, 2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram, hafta sonuyla birleşerek dört günlük bir tatil imkânı sunacak.

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2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

2025 yılı Ramazan Bayramı'nda hükümetin aldığı karar ile tatil süresi 9 güne çıkarılmıştı. Şimdi ise gözler, 2025 Kurban Bayramı tatiline çevrildi.

Kurban Bayramı, bu yıl haziran ayında cuma günü başlayıp pazartesi günü sona erecek. 10-13 Haziran tarihlerinde 4 iş günü bulunması nedeniyle, bu yılki Kurban Bayramı tatilinin 4 gün olacağı öngörülüyor.

2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
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