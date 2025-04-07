2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ: Diyanet İşleri ile Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılına ait dini günler takvimiyle birlikte, bu yıl Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde kutlanacağı netleşti. Vatandaşlar şimdi, bayram tatilinin ne kadar süreceğini ve 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, tatil kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...