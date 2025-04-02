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2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
07:14
2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 2 Nisan 2025 itibarıyla başlıyor. Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılacağı sınav için başvurular e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2025 LGS başvuru kılavuzunda detaylı bilgiler yer alırken, başvuru şartları ve istenen belgeler de açıklandı. Ancak, 2-4 Nisan tarihlerinde kamu kurumlarında uygulanacak idari izin nedeniyle başvuru sürecinde bazı değişiklikler oldu. LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul başvuru ekranı erişime açıldı mı?