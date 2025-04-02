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Haberler Yaşam 2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:14

2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 2 Nisan 2025 itibarıyla başlıyor. Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılacağı sınav için başvurular e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2025 LGS başvuru kılavuzunda detaylı bilgiler yer alırken, başvuru şartları ve istenen belgeler de açıklandı. Ancak, 2-4 Nisan tarihlerinde kamu kurumlarında uygulanacak idari izin nedeniyle başvuru sürecinde bazı değişiklikler oldu. LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul başvuru ekranı erişime açıldı mı?

2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

2025 LGS başvuruları 2 Nisan itibarıyla e-Okul üzerinden yapılmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzda, başvuru ücreti ve süreçle ilgili detaylar yer alırken, başvurular 16 Nisan'a kadar tamamlanabilecek. Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılacağı sınav, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri, belirlenen şartlara göre e-Okul üzerinden yapılacak. İşte, 2025 LGS başvuru kılavuzu ve e-Okul başvuru ekranı

2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS başvuruları kılavuzda belirtildiği üzere 2 Nisan Çarşamba günü başlıyor.

2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan idari izin sürecine dayalı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması sebebiyle başvuru tarihleri uzatıldı. Buna göre 11 Nisan'da bitmesi planlanan başvuru süreci 16 Nisan tarihinde sona erecek.

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

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LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak

2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

LGS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),

- Geçerli Kimlik Belgesi Fotokopisi,

- Onaylı Denklik Belgesi,

- "Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nun

(EK-1) eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası,

Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler

sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.