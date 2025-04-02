2025 LGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR: Kılavuz yayımlandı! E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

2025 LGS başvuruları 2 Nisan itibarıyla e-Okul üzerinden yapılmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzda, başvuru ücreti ve süreçle ilgili detaylar yer alırken, başvurular 16 Nisan'a kadar tamamlanabilecek. Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılacağı sınav, 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri, belirlenen şartlara göre e-Okul üzerinden yapılacak. İşte, 2025 LGS başvuru kılavuzu ve e-Okul başvuru ekranı