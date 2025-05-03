LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi

LGS SINAVI OTURUM SÜRESİ VE SORU DAĞILIMI

15 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak.

Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.