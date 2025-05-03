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LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
15:32
LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi
2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavla birlikte lise yerleştirme süreci şekillenecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi sınav tarihi ve giriş belgelerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınav öncesi detaylar merak ediliyor. Peki, 2025 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...