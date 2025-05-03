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Haberler Yaşam LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:32

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi

2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavla birlikte lise yerleştirme süreci şekillenecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi sınav tarihi ve giriş belgelerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınav öncesi detaylar merak ediliyor. Peki, 2025 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi

2025 LGS yaklaşırken öğrencilerin sınav hazırlığı hız kazandı. Lise tercihlerini belirleyecek bu önemli sınav için başvurular sona erdi. Şimdi ise sınav tarihi ve giriş belgelerinin açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı? LGS giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar.

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi

LGS NE ZAMAN 2025?
2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav 15 Haziran'da uygulanacak.

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LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

3 Mayıs 2025 tarihi itibari ile sınava 1 ay 12 gün kaldı.

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, sınava kaç gün kaldı? MEB paylaştı! İşte, 2025 LGS takvimi

LGS SINAVI OTURUM SÜRESİ VE SORU DAĞILIMI
15 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak.

Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.