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2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
14:41
2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!
2025 yılı boyunca Merkür, üç kez geri harekete geçecek ve bu süreçlerde iletişim, teknoloji ile seyahat alanlarında çeşitli aksaklıklar yaşanabilir. Geri hareket dönemleri, yalnızca başladığı gün değil, öncesinde ve sonrasında da etkisini hissettirebilir. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar artabilir, elektronik cihazlarda beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir ve seyahat planlarında aksaklıklar yaşanabilir.O burçlar üzerindeki etkisi yeni kararlar, aşk, para ve kariyer olacak!