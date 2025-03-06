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Haberler Yaşam 2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 14:41

2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!

2025 yılı boyunca Merkür, üç kez geri harekete geçecek ve bu süreçlerde iletişim, teknoloji ile seyahat alanlarında çeşitli aksaklıklar yaşanabilir. Geri hareket dönemleri, yalnızca başladığı gün değil, öncesinde ve sonrasında da etkisini hissettirebilir. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar artabilir, elektronik cihazlarda beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir ve seyahat planlarında aksaklıklar yaşanabilir.O burçlar üzerindeki etkisi yeni kararlar, aşk, para ve kariyer olacak!

2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!

Peki, yılın ilk Merkür retrosu hangi tarihlerde etkisini gösterecek? Geri hareket süreci tam olarak ne zaman başlayacak ve sona erecek? İşte, astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Merkür retrosu tarihleri ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler!

2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!

2025'in ilk Merkür geri hareketi, 14 Mart'ta Koç burcunda başlayıp 7 Nisan'da Balık burcunda tamamlanacak.

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2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!

EN ÇOK ETKİ O BURÇLARDA HİSSEDİLECEK!

2025 yılında gerçekleşecek Merkür retrosu, özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarını doğrudan etkileyebilir.

İkizler & Başak (Merkür'ün yönetimindeki burçlar): İletişim aksaklıkları, yanlış anlaşılmalar ve plan değişiklikleri gündemde olabilir.
Yay & Balık: Eğitim, seyahat ve finansal konularda gecikmeler yaşanabilir, önemli kararları retro sonrası almak daha sağlıklı olabilir.
Bu dönemde dikkatli olunmalı, eski konulara dönüş yaşanabileceği unutulmamalıdır.

2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ
İşte bu retro sürecinin burçlar ve genel yaşam üzerindeki etkileri:

2025 Merkür Retrosu geliyor! 4 burç için iletişim krizi, eski aşklar ve büyük değişimler kapıda!

İLETİŞİM KRİZLERİNE DİKKAT!

Merkür, iletişimi yöneten gezegen olduğundan yanlış anlaşılmalar, geciken mesajlar ve hatalı bilgiler sık görülebilir. Özellikle agresif Koç burcunda başlaması, tartışmaları tetikleyebilir. Dikkatsizce söylenen sözler kırgınlıklara yol açabilir.