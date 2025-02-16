2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

ÖSYM, 2025-MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilir. Sınavda, Türkçe (40), Matematik (40), Sosyal Bilimler (20) ve Fen Bilimleri (20) olmak üzere toplam 120 soru sorulacak, cevaplama süresi ise 165 dakika olacak. Peki; 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı.