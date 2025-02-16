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2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
14:26
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) katılacak adaylar için sınav yerleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilirler. Peki; MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı