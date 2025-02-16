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Haberler Yaşam 2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:26

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) katılacak adaylar için sınav yerleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilirler. Peki; MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

ÖSYM, 2025-MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilir. Sınavda, Türkçe (40), Matematik (40), Sosyal Bilimler (20) ve Fen Bilimleri (20) olmak üzere toplam 120 soru sorulacak, cevaplama süresi ise 165 dakika olacak. Peki; 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, MSÜ sınav yerleri öğrenme ekranı.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

2025 MSÜ ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. Aşağıdaki linkten ÖSYM sınav giriş belgesi görüntüleme ekranına ulaşabilirsiniz.

2025 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

2025 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar tarihinde saat 10.15'de başlayacak.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav giriş belgesi indirme ekranı

MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 165 dakika olacak.

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