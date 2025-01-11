SOSYAL YARDIMLAR ZAMMI 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?

Ocak 2025'te sosyal yardım ödemeleri, yapılan yüzde 11,54'lük zamla birlikte hesaplara yatırılmaya hazırlanıyor. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı gibi ödemelerin ne kadar olduğu ve hangi tarihlerde yapılacağı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, yeni sosyal yardım miktarları ve ödeme tarihleri!