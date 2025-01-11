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SOSYAL YARDIMLAR ZAMMI 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
16:44
SOSYAL YARDIMLAR ZAMMI 2025! SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL, ne zaman yatacak?
2025 yılı Ocak ayı sosyal yardım ödemeleriyle ilgili detaylar belli oldu. SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı gibi destek ödemelerine yapılan yüzde 11,54'lük artışla birlikte yeni tutarlar açıklandı. Vatandaşlar, bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, sosyal yardım ödeme takvimi ve güncel tutarlar!