Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar

2025 yılı Ramazan ayının başlangıcı, tüm Müslüman dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Recep, Şaban ve nihayetinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan, milyonlarca Müslüman'ın oruç tutacağı ve manevi bir havanın hâkim olacağı özel bir dönem olarak her yıl büyük bir coşku ve sabırla karşılanıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, detaylar…