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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:46
Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar
2025 yılı Ramazan ayının başlangıcı, Müslümanlar için büyük bir manevi önem taşıyan bu özel dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini takvimi yayımlayarak Ramazan'ın başlangıç tarihini duyurdu. Oruç tutacak vatandaşlar, 2025 yılına ait ilk sahur ve iftar vakitlerini büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak?