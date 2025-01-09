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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:46

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar

2025 yılı Ramazan ayının başlangıcı, Müslümanlar için büyük bir manevi önem taşıyan bu özel dönemin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini takvimi yayımlayarak Ramazan'ın başlangıç tarihini duyurdu. Oruç tutacak vatandaşlar, 2025 yılına ait ilk sahur ve iftar vakitlerini büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar

2025 yılı Ramazan ayının başlangıcı, tüm Müslüman dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Üç ayların başlangıcıyla birlikte, Recep, Şaban ve nihayetinde Ramazan ayı başlayacak. Ramazan, milyonlarca Müslüman'ın oruç tutacağı ve manevi bir havanın hâkim olacağı özel bir dönem olarak her yıl büyük bir coşku ve sabırla karşılanıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, detaylar…

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı dini günler takvimini yayımlayarak, Ramazan ayının ne zaman başlayacağını açıkladı. 2025'te Ramazan, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
İlk oruç ibadeti için Müslümanlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta ilk oruçlar tutulacak.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet takvimi ile dini günler ve haftalar

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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