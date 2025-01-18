YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumları üniversiteye giriş için kritik önem taşıyor. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS başvuru tarihleri.