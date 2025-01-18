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YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!
Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
16:37
YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!
ÖSYM, 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini yayımladı. TYT, AYT ve YDT oturumları için tarihleri açıkladı. Bu tarihlerle birlikte hazırlıklarını planlayacak milyonlarca üniversite adayı "Üniversite sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Üç oturumdan oluşan bu sınav milyonlarca üniversite adayının geleceğini belirleyecek. Peki, 2025 YKS başvuru ları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...