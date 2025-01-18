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Haberler Yaşam YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!
Giriş Tarihi: 18.01.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 16:37

YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!

ÖSYM, 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimini yayımladı. TYT, AYT ve YDT oturumları için tarihleri açıkladı. Bu tarihlerle birlikte hazırlıklarını planlayacak milyonlarca üniversite adayı "Üniversite sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Üç oturumdan oluşan bu sınav milyonlarca üniversite adayının geleceğini belirleyecek. Peki, 2025 YKS başvuru ları ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...

YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerini açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumları üniversiteye giriş için kritik önem taşıyor. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2025 YKS başvuru tarihleri.

YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!

YKS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS 2025 başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

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YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!

YKS 2025 NE ZAMAN?
Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!

YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2024 sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS 2025 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS başvuru ve sınav tarihleri 2025!
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