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2026 KPSS ortaöğretim atama puanları ve bölümleri: 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye atanabilirim?
Giriş Tarihi: 21.11.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 18:23
2026 KPSS ortaöğretim atama puanları ve bölümleri: 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye atanabilirim?
2026 KPSS ortaöğretim puanıyla kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar, tercih edebilecekleri kadroları ve taban puanlarını araştırıyor. Lise mezunlarına yönelik alımlarda kadro sayısı, mezuniyet alanı ve tercih edilen pozisyonlar, yerleştirme sonuçlarını etkiliyor. Peki, 55, 60, 65, 70 ve 75 KPSS puanıyla hangi kurumlara ve bölümlere atanmak mümkün?