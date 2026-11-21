KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİNDE NİTELİK KODLARI NEDEN ÖNEMLİ?

KPSS merkezi yerleştirmelerinde yalnızca puan üstünlüğü dikkate alınmıyor. Adayların tercih ettikleri kadroların mezuniyet ve diğer özel koşullarını da karşılamaları gerekiyor.

Örneğin 2001 nitelik kodu, herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olma şartını ifade ediyor. Teknik kadrolarda ise mezun olunan lise alanı veya dalına ilişkin özel kodlar bulunabiliyor. Şoförlük ve güvenlik gibi pozisyonlarda da ek belge ve yeterlilik şartları aranabiliyor.

Bu nedenle adayların tercih listelerini hazırlarken ÖSYM'nin yayımladığı ortaöğretim nitelik kodları tablosunu dikkatle incelemesi gerekiyor.