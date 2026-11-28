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2026 MEB AGS'de hangi branşa kaç kontenjan ayrıldı? MEB'den 15 bin öğretmen alımı açıklaması!
Giriş Tarihi: 28.11.2026 06:40
2026 MEB AGS'de hangi branşa kaç kontenjan ayrıldı? MEB'den 15 bin öğretmen alımı açıklaması!
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılmayı bekleyen öğretmen adayları için branş kontenjanları açıklandı. MEB'in 15 bin kişilik alım için ayrılan kontenjanlar ve başvuru süreci belli oldu. Peki, 2026 MEB AGS'de hangi branşa kaç kontenjan ayrıldı? İşte, branş bazında kontenjan listesi ve başvuru takvimi...