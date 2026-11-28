Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 MEB AGS kapsamında 15 bin öğretmen adayı için branş dağılımını duyurdu. Kontenjanların açıklanmasıyla birlikte adayların kendi alanlarına ayrılan sayılar da belli oldu. Başvuru tarihleri ve Milli Eğitim Akademisine kabul sürecine ilişkin ayrıntılar ise yayımlanan duyuruda yer aldı.