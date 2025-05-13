2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurasında Türkiye'nin rakipleri kimler olacak basketbolseverlerin gündeminde. A Milli Takım'ın yer aldığı Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin kurası da gerçekleştirilecek. Kurada yer alan 8 torbaya ön elemelerden gelecek takımlar da dahil olacak. Peki; 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta?