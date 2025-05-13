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2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
18:38
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor. Toplamda 8 torbanın olacağı kura çekiminde A Milli Erkek Basketbol Takımı 4. torbada yerini aldı. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kurada tam 32 ülke yer alıyor. Kura sonucunda kendi grubunda ilk 3 sırayı almayı başaran takımlar 2. tura yükselecek. Türkiye'nin rakipleri bekleniyor. Peki; 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta?