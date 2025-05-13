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Haberler Yaşam 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 18:38

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor. Toplamda 8 torbanın olacağı kura çekiminde A Milli Erkek Basketbol Takımı 4. torbada yerini aldı. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kurada tam 32 ülke yer alıyor. Kura sonucunda kendi grubunda ilk 3 sırayı almayı başaran takımlar 2. tura yükselecek. Türkiye'nin rakipleri bekleniyor. Peki; 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurasında Türkiye'nin rakipleri kimler olacak basketbolseverlerin gündeminde. A Milli Takım'ın yer aldığı Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin kurası da gerçekleştirilecek. Kurada yer alan 8 torbaya ön elemelerden gelecek takımlar da dahil olacak. Peki; 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2027 FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası bugün saat 18.30'da Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek.

4'erli 8 gruba dağıtılacak 32 ülke gruplarında ilk 3 sırayı almaya çalışacak.

Türkiye 4. torbadan kurada yerini alıyor. İşte, torbalar:

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2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

1. torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya

2. torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan

3. torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya

4. torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, Ön elemelerden gelecek takım

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

5. torba: Ön elemelerden gelecek takım, İsrail, Belçika, Bosna Hersek

6. torba: Estonya, Ön elemelerden gelecek 2 takım, Büyük Britanya

7. torba: İsveç, İzlanda, Ön elemelerden gelecek takım, Portekiz

8. torba: Ön elemelerden gelecek 3 takım, Kıbrıs Rum Kesimi

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası çekiliyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?