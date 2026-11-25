2027 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye'nin karşılaşacağı takımlar ve müsabakalara ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, üç etapta toplam 12 karşılaşmaya çıkarak final etabına katılma mücadelesi verecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyurulan programla birlikte millilerin hangi hafta, hangi ülkede mücadele edeceği de belli oldu.