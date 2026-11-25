Haberler
Galeri
Yaşam
2027 Filenin Sultanları maçları ne zaman, rakipleri kimler? Milletler Ligi fikstürü açıklandı!
Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:44
2027 Filenin Sultanları maçları ne zaman, rakipleri kimler? Milletler Ligi fikstürü açıklandı!
Filenin Sultanları için 2027 Milletler Ligi heyecanı şimdiden başladı. Dünyanın önde gelen voleybol takımlarını bir araya getirecek organizasyonda Türkiye'nin mücadele edeceği rakipler ve etap programı duyuruldu. Üç hafta boyunca farklı ülkelerde parkeye çıkacak millilerin karşılaşmaları için gözler yeni sezona çevrildi. Peki, 2027 Filenin Sultanları maçları ne zaman, rakipleri kimler?