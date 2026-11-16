2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl (15 Tatil) ve Karne Günü Takvimi

Öğrenci ve velilerin yıl boyunca planlama yapabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı resmî takviminde yer alan diğer önemli tarihler şu şekildedir:
|Dönem / Tatil Adı
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|1. Dönem Ara Tatili
|16 Kasım 2026 Pazartesi
|20 Kasım 2026 Cuma
|Birinci Dönem Karne Günü
|22 Ocak 2027 Cuma
|—
|Yarıyıl (Sömestr) Tatili
|25 Ocak 2027 Pazartesi
|5 Şubat 2027 Cuma
|İkinci Dönem Başlangıcı
|8 Şubat 2027 Pazartesi
|—
|2. Dönem Ara Tatili
|8 Mart 2027 Pazartesi
|12 Mart 2027 Cuma
|Yaz Tatili (Karne Günü)
|25 Haziran 2027 Cuma
|—