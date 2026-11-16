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Haberler Galeri Yaşam 2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl (15 Tatil) ve Karne Günü Takvimi
Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:03

2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl (15 Tatil) ve Karne Günü Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte sömestr tatili tarihleri kesinleşti. Milyonlarca öğrenci ve velinin tatil planlarını şekillendiren yarıyıl tatili süreci, hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 günlük dinlenme fırsatı sunacak.

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2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl 15 Tatil ve Karne Günü Takvimi

Kasım ayındaki ilk ara tatilin başlamasıyla gözler 2027 yılının ilk uzun okul molasına çevrildi. Resmi olarak duyurulan takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler Ocak ayının son haftasında derslere ara verecek. Karne günü, okulların açılış tarihi ve tüm tatil detayları öğrenciler kadar velilerin de ajandalarında yerini aldı.

2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl 15 Tatil ve Karne Günü Takvimi

2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2026/68 nolu genelgesiyle ilan edilen 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü resmen başlayacak. İki hafta sürecek olan dinlenme dönemi 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 23 Ocak Cumartesi ile 7 Şubat Pazar günleri arasındaki hafta sonları da dahil edildiğinde toplam 16 gün boyunca okuldan uzak kalacak.

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2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl 15 Tatil ve Karne Günü Takvimi

BİRİNCİ DÖNEM KARNE GÜNÜ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayan birinci dönem, toplam 88,5 iş gününün ardından tamamlanıyor. Takvime göre birinci dönemin son ders günü 22 Ocak 2027 Cuma olarak belirlendi. Öğrenciler 22 Ocak Cuma sabahı dönem sonu karnelerini ve gelişim raporlarını alarak sömestr tatiline çıkacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl 15 Tatil ve Karne Günü Takvimi

İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

15 tatil sürecinin tamamlanmasının ardından okullarda ikinci dönem maratonu 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Toplam 92 iş günü sürecek olan ikinci dönem, tüm kademelerdeki öğrenciler için 25 Haziran 2027 Cuma günü dağıtılacak yıl sonu karneleriyle sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl 15 Tatil ve Karne Günü Takvimi

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü bitecek. Bu dönemin dikkat çeken detayı ise Ramazan Bayramı'nın aynı haftaya denk gelmesi oldu. 8 Mart Pazartesi öğleden sonra başlayan arife günü ile 9-11 Mart 2027 tarihlerindeki Ramazan Bayramı tatili, ikinci ara tatil takviminin içinde yer alıyor.

2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl 15 Tatil ve Karne Günü Takvimi

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜM TATİL GÜNLERİ

Öğrenci ve velilerin yıl boyunca planlama yapabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı resmî takviminde yer alan diğer önemli tarihler şu şekildedir:

Dönem / Tatil Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
1. Dönem Ara Tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi 20 Kasım 2026 Cuma
Birinci Dönem Karne Günü 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl (Sömestr) Tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi 5 Şubat 2027 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı 8 Şubat 2027 Pazartesi
2. Dönem Ara Tatili 8 Mart 2027 Pazartesi 12 Mart 2027 Cuma
Yaz Tatili (Karne Günü) 25 Haziran 2027 Cuma
2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl 15 Tatil ve Karne Günü Takvimi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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