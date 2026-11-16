2027 Sömestr ne zaman başlayacak? MEB Yarıyıl (15 Tatil) ve Karne Günü Takvimi

Kasım ayındaki ilk ara tatilin başlamasıyla gözler 2027 yılının ilk uzun okul molasına çevrildi. Resmi olarak duyurulan takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler Ocak ayının son haftasında derslere ara verecek. Karne günü, okulların açılış tarihi ve tüm tatil detayları öğrenciler kadar velilerin de ajandalarında yerini aldı.