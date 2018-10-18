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'2045'ten gelen yolcusu, alay konusu oldu!

Giriş Tarihi: 18.10.2018 08:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 08:50
'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

Yüzünü gizleyen adam, "Uçan arabaları, mega kentleri görebilirsiniz" ifadesini kullanıyor.

'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

Parktaki bankta oturan adam elinde tuttuğu tableti kameraya gösteriyor ve ardından "Ben 2045 yılındanım. Bilim insanıyım. makinesi üzerine çalışıyorum" diyor.

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'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

Sosyal medyada büyük gürültü koparan video, YouTube'da yayınlandı.

'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

' Yolcusu'na göre, 2045'te yapay zekalar her şeye hakim olacak.

'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

Devletler ortadan kalkacak...

'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

Ve gezegeni yapay zekalar yönetecek.

'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

2045'e gelindiğinde insanlığın da son yılları yaşanıyor olacak.

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