'2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

Yüzünü gizleyen adam, 'Uçan arabaları, mega kentleri görebilirsiniz' ifadesini kullanıyor. Parktaki bankta oturan adam elinde tuttuğu tableti kameraya gösteriyor ve ardından 'Ben 2045 yılındanım. Bilim insanıyım. Zaman makinesi üzerine çalışıyorum' diyor. Sosyal medyada büyük gürültü koparan video, YouTube'da yayınlandı. 'Zaman Yolcusu'na göre, 2045'te yapay zekalar her şeye hakim olacak. Devletler ortadan kalkacak... Ve gezegeni yapay zekalar yönetecek. 2045'e gelindiğinde insanlığın da son yılları yaşanıyor olacak.