23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının ilk sünnetini kılmak için ilk olarak niyet edilir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Rekatlar ise şu şekildedir:

Birinci Rekat: Sübhaneke duası okunur. Euzü Besmele çekilir. Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunur. Daha sonra Allahü Ekber diyerek rükuya eğilinir. Burada üç defa 'Sübhane Rabbiye'l- Azim' denir. Doğrulurken 'Semi Allahü Limen Hamideh' denir. Tam dik durulduğunda Rabbena Lekel Hamd' denir. Tekrar Allahü Ekber denir ve iki defa secdeye gidilir. Burada üç defa Sübhane Rabbiyel-A'la denir. Daha sonra Allahü Ekber denir ve kıyama geçilir.

İkinci Rekat: Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Namaz Suresi okunur. Allahü Ekber denilir ve Rükuya eğilinir. Allahü Ekber denilerek Secde'ye gitmek gerekir. Oturuş haline geçilir ve burada Ettehiyatü okunur. Sonra Allahü Ekber denir ve üçüncü rekat başlanır.

Üçüncü Rekat: Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Namaz Suresi okunur ve Allahü Ekber diyerek Rükuya gidilir. Daha sonra Allahü Ekber denir ve Secde'ye gidilir. Sonra yine Kıyam'a geçilir. Ayağa kalkılarak dördüncü rekat başlanır.

Dördüncü Rekat: Önce Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve ardından Namaz Suresi okunur. Allahü Ekber denir ve Rükuya gidilir. Daha sonra yine Allahü Ekber denir ve Secde'ye gidilir. Burada Ettahiyyatü okunur. Bu kısımda Allahümme Salli duası okunur. Sonra Allahümme Barik duası okunur. Rabbena Atina ve sonra Rabbena Firli okunur. Selam verilerek namazın farzına başlanır.