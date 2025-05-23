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23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
09:21
23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?
Müslümanların bayramı olarak kabul edilen mübarek Cuma gününe bir kez daha kavuştuk. Milyonlarca kişi bugün camilerde bir araya gelerek ibadetlerini gerçekleştirecek ve dini sorumluluklarını yerine getirecek. Cuma namazını kaçırmak istemeyen pek çok kişi "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuyla bulunduğu şehirdeki namaz vakitlerini inceliyor. İşte Diyanet'in yayınladığı il il ezan vakitleri listesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma ezanı saati.