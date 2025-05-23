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Haberler Yaşam 23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:21

23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

Müslümanların bayramı olarak kabul edilen mübarek Cuma gününe bir kez daha kavuştuk. Milyonlarca kişi bugün camilerde bir araya gelerek ibadetlerini gerçekleştirecek ve dini sorumluluklarını yerine getirecek. Cuma namazını kaçırmak istemeyen pek çok kişi "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuyla bulunduğu şehirdeki namaz vakitlerini inceliyor. İşte Diyanet'in yayınladığı il il ezan vakitleri listesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cuma ezanı saati.

23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

Her Cuma günü, öğle namazının ardından cemaatle kılınan Cuma namazı için milyonlarca vatandaş camilere akın etmeye hazırlanıyor. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu araştırırken, Diyanet tarafından il il ezan vakitleri listesi yayımlandı. İşte şehir şehir ezan saatleri ve Cuma namazı vakitleri listesi.

23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ - 23 MAYIS 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Mayıs 2025 için il il Cuma namazı saatlerini paylaştı.

İstanbul Cuma namazı saati: 13:06

Ankara Cuma namazı saati: 12:50

İzmir Cuma namazı saati: 13:13

Bursa Cuma namazı saati: 13:06

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazının ilk sünnetini kılmak için ilk olarak niyet edilir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Rekatlar ise şu şekildedir:

Birinci Rekat: Sübhaneke duası okunur. Euzü Besmele çekilir. Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunur. Daha sonra Allahü Ekber diyerek rükuya eğilinir. Burada üç defa 'Sübhane Rabbiye'l- Azim' denir. Doğrulurken 'Semi Allahü Limen Hamideh' denir. Tam dik durulduğunda Rabbena Lekel Hamd' denir. Tekrar Allahü Ekber denir ve iki defa secdeye gidilir. Burada üç defa Sübhane Rabbiyel-A'la denir. Daha sonra Allahü Ekber denir ve kıyama geçilir.
İkinci Rekat: Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Namaz Suresi okunur. Allahü Ekber denilir ve Rükuya eğilinir. Allahü Ekber denilerek Secde'ye gitmek gerekir. Oturuş haline geçilir ve burada Ettehiyatü okunur. Sonra Allahü Ekber denir ve üçüncü rekat başlanır.
Üçüncü Rekat: Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Namaz Suresi okunur ve Allahü Ekber diyerek Rükuya gidilir. Daha sonra Allahü Ekber denir ve Secde'ye gidilir. Sonra yine Kıyam'a geçilir. Ayağa kalkılarak dördüncü rekat başlanır.
Dördüncü Rekat: Önce Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve ardından Namaz Suresi okunur. Allahü Ekber denir ve Rükuya gidilir. Daha sonra yine Allahü Ekber denir ve Secde'ye gidilir. Burada Ettahiyyatü okunur. Bu kısımda Allahümme Salli duası okunur. Sonra Allahümme Barik duası okunur. Rabbena Atina ve sonra Rabbena Firli okunur. Selam verilerek namazın farzına başlanır.

23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

Cuma Namazının İki Rekat Farzının Kılınışı
Cuma namazının farzı iki rekat olarak kılınan bir namazdır. İlk sünnet sonrasında imam minbere oturur ve müezzin de cami içerisinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okuyarak duaya başlar. Daha sonra müezzin de kamet getirir ve herkes farz için hazır olur. Niyet edilerek Allahü Ekber denir ve eller bağlanır. İki rekat Cuma namazı farzı şu şekilde kılınır:

Birinci Rekat: Sübhaneke okunur. İmam tarafından Fatiha ve namaz süresi okunur. Allahü Ekber denir ve Rükuya gidilir. Üç defa Sübhane'l Rabbiye'l-Azim denir. Daha sonra Rükudan doğrulurken imam Semi Allahü Limen Hamideh der ve burada dik durur. Rabbena Lekel Hamd denir. Daha sonra imam Allahü Ekber der ve iki defa Secde'ye gider. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala denir. Allahü Ekber denir ve Kıyam'a geçilir.
İkinci Rekat: İmam Fatiha Suresi okur ve imam dinlenir. İmam Allahü Ekber dr ve Rüku'ya eğinilir. İmam Allahü Ekber der ve iki defa Secde'ye gidilir. Daha sonra oturuş sırasında Ettahiyyatü okunur. Allahümme Salli ve Barik duaları okunur. Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur. Daha sonra selam verilir.

23 Mayıs 2025 Cuma Namazı Saati: Ankara, İzmir, İstanbul ezan vakitleri ile bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?

Cuma Namazının Son Sünnetinin Kılınışı
Cuma namazının son sünneti de 4 rekattan oluşur. Niyet edilerek namaza başlanır. Daha sonra Allahü Ekber denir ve eller bağlanır. Namazın kılınışı şu şekildedir:

Birinci Rekat: Sübhaneke okunur. Besmele çekilir. Fatiha ve namaz suresi okunur. Daha sonra Allahü Ekber denir ve üç defa Rükuda Sübhane Rabbiye'l Azim denir. Rükudan doğrulurken Sami Allahü Limen Hamideh denir. Dik durunca Rabbena Lekel Hamd denir. Allahü Ekber denir iki defa secdeye gidilir. Burada Sübhane Rabbiyel Ala üç defa söylenir. Sonra Allahü Ekber denir ve Kıyam'a geçilir.
İkinci Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Namaz suresi okunur ve Allahü Ekber denilerek Rükuya eğilinir. Daha sonra Allahü Ekber denir ve iki defa secdeye gidilir. Burada oturuş durumunda Ettahiyyatü okunur ve daha sonra Allahü ekber denilerek ayağa kalkılır.
Üçüncü Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Namaz suresi okunur ve Allahü Ekber denir. Rükuya eğilinir ve yine Allahü Ekber diyerek iki defa Secdeye gidilir. Daha sonra yeniden ayağa kalkılır.
Dördüncü Rekat: Besmele çekilir. Fatiha Suresi ve namaz süresi okunarak Allahü Ekber denir. Rükuya eğilinir ve yine Allahü Ekber diyerek secdeye gidilir. İki defa secdeye gidildikten sonra oturulur ve Ettahiyyatü okunur. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur. Daha sonra Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur. Selam verilir ve namaz tamamlanır.