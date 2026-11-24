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24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2026 resmi tatiller takvimiyle araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 24.11.2026 06:34
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2026 resmi tatiller takvimiyle araştırılıyor!
24 Kasım resmi tatil mi? Öğretmenler Günü'nün 2026 yılında salı gününe denk gelmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler okul tatili konusunu araştırıyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda tören ve etkinlikler düzenlenirken ders programlarının nasıl uygulanacağı da merak ediliyor.