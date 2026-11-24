24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hangi güne denk geldiği ve okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Atatürk'e Başöğretmen unvanının verildiği bu özel gün, 2026 yılında salı günü kutlanıyor. Öğretmenler Günü'nde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği gündeme gelirken 24 Kasım'ın resmi tatil statüsü de araştırılıyor.