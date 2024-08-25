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Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:01

25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?

Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı en son 5 Ağustos'ta yapılmıştı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi açıklandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabine Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Toplantı sonrası alınan kararlar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta başlayacak ve gündem maddeleri neler?

25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?

Bugün Kabine Toplantısı'nın olup olmayacağı, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı soruları yanıt buldu. Normalde iki haftada bir Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bu kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Toplantı sonrası alınan kararlar ve sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Ekonomi ve siyasi konuların ele alınacağı bu toplantının gündemi ve detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?

21 YIL SONRA BİR İLK! KABİNE ANKARA DIŞINDA TOPLANIYOR!

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı, Ahlat'ta buluşuyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplanacak.

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25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk kez Ankara dışında bir ilçede toplanacak. Yeni Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak. Kabine Toplantısı, 25 Ağustos Pazar günü yapılacak. Toplantının saat 17.30'da başlaması bekleniyor.

25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

"Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum da sıcak gündem başlıklarından biri. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

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