Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
14:01
25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?
Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı en son 5 Ağustos'ta yapılmıştı. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi açıklandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabine Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Toplantı sonrası alınan kararlar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta başlayacak ve gündem maddeleri neler?