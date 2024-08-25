25 AĞUSTOS 2024 KABİNE TOPLANTISI | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta, gündem maddeleri neler?

Bugün Kabine Toplantısı'nın olup olmayacağı, ne zaman ve saat kaçta yapılacağı soruları yanıt buldu. Normalde iki haftada bir Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bu kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Toplantı sonrası alınan kararlar ve sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Ekonomi ve siyasi konuların ele alınacağı bu toplantının gündemi ve detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.