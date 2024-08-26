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Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:39

26 AĞUSTOS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın bölgelerde meydana gelen depremleri listelemeye anbean devam ediyor. Her gün büyük küçük sarsıntılarla depremi yaşayan vatandaşlar bugün nerede ve ne zaman deprem olduğunu arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Peki az önce deprem mi oldu, hissedildi mi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...

26 AĞUSTOS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Jeopolitik konumu deprem kuşağında yer alan ülkemizde deprem haberleri vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son deprem verilerini resmi web sayfaları üzerinden anlık olarak güncellemektedir. Vatandaşlar bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 26 Ağustos depremleri...

26 AĞUSTOS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri resmi web sayfaları üzerinden anlık olarak güncellemektedir. Bu güncel liste, küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşların depremlerin detaylarını öğrenebilmelerini sağlamaktadır.

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26 AĞUSTOS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri
Büyüklük:2.9 (ML)
Yer:Ege Denizi - [22.42 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih(UTC):26-08-2024 04:39:02
Enlem:37.8997
Boylam :26.77
Derinlik:6.49 (KM)
Büyüklük:3.0 (ML)
Yer:Akdeniz
Tarih(UTC):25-08-2024 23:24:57
Enlem:34.7706
Boylam :33.9158
Derinlik :39.27 (KM)
Büyüklük:2.4 (ML)
Yer:Ege Denizi - [23.06 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih(UTC):25-08-2024 20:51:11
Enlem:37.8917
Boylam :26.7758
Derinlik :10.02 (KM)
26 AĞUSTOS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede güncel olan depremler başta olamk üzere tüm deprem verileri sıralanmaktadır.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

26 AĞUSTOS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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