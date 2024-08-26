Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
11:39
26 AĞUSTOS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın bölgelerde meydana gelen depremleri listelemeye anbean devam ediyor. Her gün büyük küçük sarsıntılarla depremi yaşayan vatandaşlar bugün nerede ve ne zaman deprem olduğunu arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Peki az önce deprem mi oldu, hissedildi mi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...