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Haberler Yaşam 28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:50

28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2023 yılında 100. Yıldönümünü kutluyor. Öğrenciler ve çalışanlar resmi tatilleri araştırmaya başladı. Bayramın öncesindeki gün de araştırılanlar arasında yer alıyor. ''28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor'' soruları yanıt arıyor. Milli bayramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil var araştırılıyor. Vatandaşlar, ''29 Ekim tatil mi, hangi gün, kaç gün tatil olacak'' sorularına odaklandı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? İşte, tüm detaylar…

28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor soruları yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı 100. Yıldönümü ile Türkiye'nin dört bir yanında Türk bayrakları ile karşılanıyor. ''29 Ekim tatil mi, kaç gün, hangi gün'' soruları araştırılıyor. Ekim ayının başlamasıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi olacak? İşte, cevabı!

28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

29 EKİM TATİL Mİ, KAÇ GÜN?

29 Ekim 2023 bu sene Pazar gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Cumhuriyet kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.

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28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 28 Ekim için de sorgulamalara sebep oldu.

28 Ekim günü yarım gün tatil olarak değerlendiriyor. Ancak 28 Ekim'in Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle okullar hafta sonu tatilinde olacak.

28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?
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