Haberler Yaşam 28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:50

28 EKİM RESMİ TATİL OLACAK MI? Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor! 28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2023 yılında 100. Yıldönümünü kutluyor. Öğrenciler ve çalışanlar resmi tatilleri araştırmaya başladı. Bayramın öncesindeki gün de araştırılanlar arasında yer alıyor. ''28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor'' soruları yanıt arıyor. Milli bayramlar arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil var araştırılıyor. Vatandaşlar, ''29 Ekim tatil mi, hangi gün, kaç gün tatil olacak'' sorularına odaklandı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? İşte, tüm detaylar…