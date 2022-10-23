Haberler Yaşam 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 10:26

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yurdun tamamında heyecan baş göstermeye başladı. Öğrenciler için bir yandan 28 Ekim yarım gün mü sorusu yöneltilirken, 29 Ekimin hangi güne geldiği de araştırılıyor. Resmi tatiller takviminde 28 Ekim tatil mi değil mi sorusuna yanıt verilirken, bu kutlu gün için çok az bir zaman kaldı. Okullar 29 Ekim günü kapalı olurken, 28 Ekim tatil mi değil mi sorusu cevap arıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi yarım gün mü? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? İşte Cumhuriyet Bayramı ve detaylar…