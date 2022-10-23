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Haberler Yaşam 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 10:26

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yurdun tamamında heyecan baş göstermeye başladı. Öğrenciler için bir yandan 28 Ekim yarım gün mü sorusu yöneltilirken, 29 Ekimin hangi güne geldiği de araştırılıyor. Resmi tatiller takviminde 28 Ekim tatil mi değil mi sorusuna yanıt verilirken, bu kutlu gün için çok az bir zaman kaldı. Okullar 29 Ekim günü kapalı olurken, 28 Ekim tatil mi değil mi sorusu cevap arıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi yarım gün mü? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? İşte Cumhuriyet Bayramı ve detaylar…

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili hakkında araştırmalar devam ediyor. Milli bayramlardan önceki gün genelde resmi tatil ilan edilmesinden ötürü, 28 Ekim yarım gün mü sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu sene de coşkuyla yapılacakken, yurdun dört bir yanında herkes bu önemli günü kutlayacak. Peki, 28 Ekim tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? İşte detaylar

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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