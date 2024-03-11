28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı

ÜZERİNE İSKELE ÇÖKTÜ, 1 YIL HAREKETSİZ YATTI

Gençlik yıllarımda fabrikada çalışırken üzerime 10 katlı iskele çökünce belim kırıldı. Evde 1 yıl yerde parkelerin üzerinde hareketsiz yattım. Bir yılda çelik korse ile gezdim. Çocukken mermiye çivi çaktım elim parçalandı. Bir defasında vücuduma demir saplandı. Bir kez kuyuya düştüm. 2 kez merdivenden, bir kez eşekten, bir kez çatıdan, bir kez traktörden düştüm. Okulda duvardan düştüm bacağım kırıldı.