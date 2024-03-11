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28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı
Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
06:33
28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı
Kayseri'de yaşayan su tesisatı ustası Alparslan Erdoğan, 28 yılda 26 kaza geçirdi. Doğduktan bir hafta sonra beşiği yandı. Kendisini yanan beşikten alan babaannesi yüzüne yapışan örtüyü çekince yanağı ve kulağı hasar gördü. Daha bebekken 8 kez ameliyat masasına yatan Erdoğan'ın 14 yaşındayken de üzerine iskele uçtu. Beli kırıldı 1 yıl hareket edemedi. Neredeyse her yıl ciddi bir kaza atlatan Alparslan Erdoğan'ın, çivi çaktığı merminin patlamasıyla eli parçalandı. Çatıdan, duvardan ve eşekten düşüp bacağını kıran, bir kez de kuyuya düşen talihsiz adam; "Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bebekken bana nazar değmiş. Kem gözlerin kurbanı oldum" dedi.