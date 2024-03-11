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Haberler Yaşam 28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı
Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 06:33

28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı

Kayseri'de yaşayan su tesisatı ustası Alparslan Erdoğan, 28 yılda 26 kaza geçirdi. Doğduktan bir hafta sonra beşiği yandı. Kendisini yanan beşikten alan babaannesi yüzüne yapışan örtüyü çekince yanağı ve kulağı hasar gördü. Daha bebekken 8 kez ameliyat masasına yatan Erdoğan'ın 14 yaşındayken de üzerine iskele uçtu. Beli kırıldı 1 yıl hareket edemedi. Neredeyse her yıl ciddi bir kaza atlatan Alparslan Erdoğan'ın, çivi çaktığı merminin patlamasıyla eli parçalandı. Çatıdan, duvardan ve eşekten düşüp bacağını kıran, bir kez de kuyuya düşen talihsiz adam; "Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bebekken bana nazar değmiş. Kem gözlerin kurbanı oldum" dedi.

Ali ALTUNTAŞ
28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı

Kayseri'nin Bünyan İlçesine bağlı Samağır Köyü'nde dünyaya gelen Alparslan Erdoğan (28) daha 1 haftalıkken, ağabeyi kibriti beşiğini yaktı. Bu olaydan ağır yaralı kurtulan ve şu anda sus tesisatçılığı yapan Erdoğan'ın 28 yılda başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı

AĞABEYİ BEŞİĞİNİ YAKTI, YÜZÜ VE KULAĞINDAN OLDU
"Doğduğumda 4 buçuk kilo ve 65 santimetre uzunluğundaymışım. Buda köylülerimizin çok dikkatini çekmiş, bebekken nazara gelmişim. Ağabeyim odada kimse yokken yaktığı kibriti beşiğime atmış. Beşik alev almış ve Anadolu'da sinekleri engellemek için üzerime konulan bez yüzüme yapışmış. Odaya giren babaannemin bezi kaldırmasıyla e sol yanağım ve kulağım bezle birlikte kalkmış. Babaannem daha sonra beni çeşmeye götürerek suyun altına tutmuş. Bebek yaşta 8 kez ameliyat olmuşum.

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28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı

ÜZERİNE İSKELE ÇÖKTÜ, 1 YIL HAREKETSİZ YATTI
Gençlik yıllarımda fabrikada çalışırken üzerime 10 katlı iskele çökünce belim kırıldı. Evde 1 yıl yerde parkelerin üzerinde hareketsiz yattım. Bir yılda çelik korse ile gezdim. Çocukken mermiye çivi çaktım elim parçalandı. Bir defasında vücuduma demir saplandı. Bir kez kuyuya düştüm. 2 kez merdivenden, bir kez eşekten, bir kez çatıdan, bir kez traktörden düştüm. Okulda duvardan düştüm bacağım kırıldı.

28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı

BAŞIMA GELMEYEN KALMADI

Bir kez üzerime kalorifer peteği düştü. Bir kez matkapla parmağım delindi. İki kez trafik kazası geçirdim, İnşaatlarda 8 kez iş kazası sonucu kesi yaralanmalarım oldu.

28 yılda 26 kaza geçiren Alparslan: ‘Nazara geldim’ Başına gelmeyen kalmadı

3 kez kafam taşla yarıldı. Askerde ayak bileğim kırıldı. Neredeyse hayatımın her yılında bir kaza geçirdim. Şuanda 28 yaşındayım. Bu 28 yılda 26 kez ölümden döndüm. Halbuki sakin ve kendi halinde bir insanım. Neden bunlar başıma geliyor anlamdım. Demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor" dedi.

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