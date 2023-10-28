Haberler Yaşam 100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:20

100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

100. yıla özel 29 Ekim mesajları ve sözleri 2023 araştırılıyor. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı 29 Ekim 2023 tarihinde kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu tarihlerde anılırken, Cumhuriyet'in değerleri 28 – 29 Ekim tarihlerinde etkinlik alanları ve konserlerde kutlanacak. Vatandaşlar WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden "Kısa ve uzun, resimli 29 Ekim mesajları 2023" albümünü paylaşıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda demokrasi şöleni 81 ilde devam edecek. İşte, 29 Ekim 100. yıla özel mesajları 2023 ve sözleri