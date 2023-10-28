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Haberler Yaşam 100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:20

100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

100. yıla özel 29 Ekim mesajları ve sözleri 2023 araştırılıyor. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı 29 Ekim 2023 tarihinde kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu tarihlerde anılırken, Cumhuriyet'in değerleri 28 – 29 Ekim tarihlerinde etkinlik alanları ve konserlerde kutlanacak. Vatandaşlar WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden "Kısa ve uzun, resimli 29 Ekim mesajları 2023" albümünü paylaşıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda demokrasi şöleni 81 ilde devam edecek. İşte, 29 Ekim 100. yıla özel mesajları 2023 ve sözleri

100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

29 Ekim mesajları 2023 araştırılıyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı büyük coşku ve yoğunlukla 81 ilde kutlanacak. Kısa ve anlamlı, Atatürklü ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri araştırmasıyla vatandaşlar birbirlerinin 100'üncü yılını anacak.

100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 100.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

100. yıla özel 29 Ekim mesajları 2023! Kurumsal, kısa ve anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2023

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

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