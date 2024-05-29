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Haberler Yaşam 29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs'ın anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:25

29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs'ın anlamı ve önemi

29 Mayıs ne günü merak ediliyor. Ülkemizde tarih açısından oldukça önemli bir yer tutan bu özel günde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Toplu taşımanın da ücretsiz kullanıldığı bugünde etkinliklere katılmak isteyenler 29 Mayıs'ın anlamı ve önemi noktasında araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu? İşte, yanıtı!

29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs’ın anlamı ve önemi

Özellikle İstanbul açısından büyük önem taşıyan 29 Mayıs ne günü araştırılıyor. Günün önemini anlamak ve konuyla ilgili paylaşım yapmak isteyenler tarih sayfalarına yöneldi. Peki; 29 Mayıs bugün ne günü olarak kutlanıyor, bayram mı, resmi tatil mi? İşte, tarihte bugün!

29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs’ın anlamı ve önemi

29 MAYIS NE GÜNÜ?

29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümü olarak anılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesi ile başlayan süreç Orta Çağ'ın da sonunu getirmiştir.

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29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs’ın anlamı ve önemi

İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

2024 yılında İstanbul'un fethinin 571. yıldönümü kutlanıyor.

29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs’ın anlamı ve önemi

İSTANBUL KAÇ GÜNDE FETHEDİLDİ?

Fetih, tarih sayfalarında 6 Nisan – 29 Mayıs 1453 tarihlerini kapsayan 53 günlük yoğun bir kuşatma süreci anlatılmaktadır. Hücumun son günü olarak bilinen tarih yıldönümü olarak kabul edilir.

Bu tarih Hicri takvim ile 857 yılına denk gelmektedir.

29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs’ın anlamı ve önemi

29 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.

Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.

II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı.

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