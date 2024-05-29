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29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu, bayram mı? İşte 29 Mayıs'ın anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:25
29 Mayıs ne günü merak ediliyor. Ülkemizde tarih açısından oldukça önemli bir yer tutan bu özel günde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Toplu taşımanın da ücretsiz kullanıldığı bugünde etkinliklere katılmak isteyenler 29 Mayıs'ın anlamı ve önemi noktasında araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 29 Mayıs ne günü, tarihte bugün ne oldu? İşte, yanıtı!