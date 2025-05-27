29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs’ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri

29 Mayıs resmi tatil mi 2025 resmi tatil takviminde takip ediliyor. Özellikle Megakent İstanbul için büyük önem taşıyan bu tarihte okulların ders, kurumların çalışma durumu araştırılıyor. Tarihte bugün başlığıyla araştırma yapanlar hem günün anlam ve önemi hakkında fikir sahibi oluyor hem de tatil tarihlerini düzenliyor. Peki, 29 Mayıs'ta ne oldu?