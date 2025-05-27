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29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs'ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:40
29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs'ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri
29 Mayıs resmi tatil mi sorusu çalışanların ve öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. 2025 resmi tatil günleri arasında hangi tarihlerin olduğunu merak edenler bu tarihin gündeme gelmesiyle birlikte takvimde araştırmaya koyuldu. 29 Mayıs'ta ne oldu, önemi nedir gibi sorular da vatandaşların araştırmalarına konu oluyor. İşte, cevabı: