Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs'ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:40

29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs'ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri

29 Mayıs resmi tatil mi sorusu çalışanların ve öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. 2025 resmi tatil günleri arasında hangi tarihlerin olduğunu merak edenler bu tarihin gündeme gelmesiyle birlikte takvimde araştırmaya koyuldu. 29 Mayıs'ta ne oldu, önemi nedir gibi sorular da vatandaşların araştırmalarına konu oluyor. İşte, cevabı:

29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs’ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri

29 Mayıs resmi tatil mi 2025 resmi tatil takviminde takip ediliyor. Özellikle Megakent İstanbul için büyük önem taşıyan bu tarihte okulların ders, kurumların çalışma durumu araştırılıyor. Tarihte bugün başlığıyla araştırma yapanlar hem günün anlam ve önemi hakkında fikir sahibi oluyor hem de tatil tarihlerini düzenliyor. Peki, 29 Mayıs'ta ne oldu?

29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs’ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri

29 MAYIS'TA NE OLDU?

1453 yılında Fatih Sultan Mehme'in İstanbul'u fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu sona erdirdiği ve İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ'ın sonunun geldiği tarih 29 Mayıs'tır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs’ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümü resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelecek bu tarihte normal çalışma düzeni sürecek.

29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs’ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs tarihinde toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu yıl da karar alındığı takdirde toplu taşıma ücretsiz kullanılabilir.

29 Mayıs resmi tatil mi, 29 Mayıs’ta ne oldu? 2025 resmi tatil günleri