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3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
10:36
3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!
74 yaşındaki Halil İbrahim Şavır, pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyununu kesemeyince beslemeye başladı. Yaklaşık 4 yıldır 'Pamuk' ismini verdiği koyunla dolaşan Şavır, "Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu. Bir yere giderken 'Kızım gidiyorum. Burada bekle' demezsem, sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum. O da gidip kapıyı örtüp yatıyor" diye konuştu…