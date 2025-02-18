Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:36

3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!

74 yaşındaki Halil İbrahim Şavır, pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyununu kesemeyince beslemeye başladı. Yaklaşık 4 yıldır 'Pamuk' ismini verdiği koyunla dolaşan Şavır, "Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu. Bir yere giderken 'Kızım gidiyorum. Burada bekle' demezsem, sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum. O da gidip kapıyı örtüp yatıyor" diye konuştu…

DHA
3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde oturan 4 çocuk babası emekli Halil İbrahim Şavır, pandemi döneminde birkaç yıl sonra kesmek üzere 3 aylıkken kuzu aldı. Şavır, evinin yanında yaptığı ahılda kuzuyu besledi.

3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!

Şavır, 2 yıl sonra kesmeye kalktığında koyunun ağladığını görünce vazgeçti. Şavır'ın kent merkezinde koyunu ile birlikte görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları da fotoğraflarını çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!

"NE DERSEM YAPAR"

4 yıldır 'Pamuk' adını verdiği koyunu ile dolaşan Şavır, "Koyunun adı 'Pamuk', 4 yaşında. Pandemi zamanında dışarı çıkmak yasaktı. Pamuk'u 3 aylık kuzuyken getirdim. 'Ortalık iyi olunca, rahatlayınca ve yasak kalkınca keserim' diye düşünüyordum. 2 sene sonra hayvanı kesmeye kalktım, 3 gün boyunca ağladı, bana alıştı.

3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!

Hayvan benden başka kimseye ne gider ne de yaşar. Benimle beraber gider ve gelir. 'Yat kızım, git kızım ya da gel kızım' gibi ne dersem yapar. Fotoğrafını çekmek isteyenlere poz verir. Işıklarda bile beraber durur, beraber geçeriz. İkimiz beraber 4 senedir yaşıyoruz" dedi.

3 aylıkken aldı kesmeye kıyamadı: 4 yıldır yan yanalar!

Şavır, "Pamuk ile sabah kalkıyoruz, saman ve arpa veriyorum. Hava iyi olduğunda yemekten sonra geziyoruz. Eğer hava iyi olmazsa da ben evde oturuyorum, o da yatıyor. Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu. Bir yere giderken 'Kızım gidiyorum. Burada bekle' demezsem, sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum.

SON DAKİKA