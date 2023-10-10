3 bin rakımda üretiliyor… Altın değerinde!

Bu bal, genelde hastalara gitmektedir ve şifa olarak satılmaktadır. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmamaktadır. Bu bal Türkiye'nin birçok iline, hatta Avrupa'ya dahi gittiği oluyor. Aromasıyla, kıvamıyla, rengiyle ve kokusuyla çok kaliteli ve benzeri bulunmaz bir bal" dedi.

