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Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:09

3 bin rakımda üretiliyor… Altın değerinde!

Batman'da Sason balı, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde üretiliyor. Altın değerindeki bu bala fiyat biçilemiyor…

İHA
3 bin rakımda üretiliyor… Altın değerinde!

Batman'ın Sason İlçesi'nde bulunan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde coğrafi işaret olarak tescillenen Sason balı üretiliyor. Bahar ayının gelmesiyle beraber kovanların dağın eteklerine çıkarılmasıyla Sason balının üretim süreci başladı. Yüksek rakımlarda binlerce çiçekten beslenen arılar, herhangi bir şeker desteği sağlanmadan bal üretiyor. Tamamen doğal şekilde elde edilen bal, hasat zamanında hem yurt içinden hem de yurt dışından 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında alıcı buluyor.

3 bin rakımda üretiliyor… Altın değerinde!

AVRUPA'YA BİLE GÖNDERİLİYOR
Üretilen balın Avrupa'ya kadar gittiğini belirten bal üreticisi İrfan Malgir, "Burada yıllardır babalarımızdan, dedelerimizden kalma unutulmaya yüz tutmuş kara kovanı canlandırmaya çalışıyoruz.

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3 bin rakımda üretiliyor… Altın değerinde!

Bu bal, genelde hastalara gitmektedir ve şifa olarak satılmaktadır. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmamaktadır. Bu bal Türkiye'nin birçok iline, hatta Avrupa'ya dahi gittiği oluyor. Aromasıyla, kıvamıyla, rengiyle ve kokusuyla çok kaliteli ve benzeri bulunmaz bir bal" dedi.

3 bin rakımda üretiliyor… Altın değerinde!

DEĞER BİÇİLEMİYOR
Bu sene mahsulün düşük olduğunu dile getiren Malgir, "Kara kovanların hasadı birkaç güne başlayacak, soğuk havaları bekliyoruz. Kilosu 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında satılmaktadır. Mevsim şartlarına bağlı olarak kimi dönemlerde 10 bin ton da çıkarılır, kimi dönemlerde de bin tonu da bulabilir.

3 bin rakımda üretiliyor… Altın değerinde!

Bu seneki mahsulümüz hava şartlarından dolayı çok düşük. Arıları kurtarmaya çalışacağız. Birkaç güne balları alacağız ve göndereceğiz. Ondan sonra arı bakımına geçeceğiz ve seneye tekrar bal üreteceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

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