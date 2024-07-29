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Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
08:09
Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede açlığın yanında fiziksel zorluklarla da mücadele eden kırmızı ve mavi takım mücadelesi nefesleri kesti. Peki, 29 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı ve tüm detaylar.