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Haberler Yaşam Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 08:09

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede açlığın yanında fiziksel zorluklarla da mücadele eden kırmızı ve mavi takım mücadelesi nefesleri kesti. Peki, 29 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı ve tüm detaylar.

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidiyor. Eleme potasına giden isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'ın 29 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olduğu merak ediliyor.

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Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1-YASİN

2-BATUHAN

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

29 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu için mücadele edildi.

Kaybeden takım haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek için konseye gitti.

29 Nisan 2024 Pazartesi günü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ekranı ile 29 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın üçüncü gitme adayı olan belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

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