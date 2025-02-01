3 erkekten korkunç ’cinsel saldırı’ planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...

İstanbul Maltepe'de 2021 yılının eylül ayında yaşandı korkunç olay. Grafiker kadın B.A (23)., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., arkadaşını bir başka kadın arkadaşı olan müzisyen D.A. ile tanıştırdı. 3 arkadaşın dostlukları ilerledi, birkaç gün D.A.'nın evinde kaldılar. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi.