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Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:13

3 erkekten korkunç 'cinsel saldırı' planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...

İlaçla uyutulup cinsel saldırıya uğrayan bir kadının hukuk mücadelesini anlatan İngiliz yapımı Liar/Yalancı dizisinde yaşananlar adeta gerçek oldu. İstanbul Maltepe'de arkadaşıyla birlikte Eylül 2021'de 3 erkeğin cinsel saldırısına uğradığını ve "Bir şey içirdiklerinden eminim, felçli gibi kaldım" diyerek adalet isteyen kadının şikayeti üzerine 3 yıl sonra dava açıldı. SABAH'ın gündeme getirdiği korkunç olayda soruşturma tamamlandı ve savcılık, şüphelilerin uyuma ile bayılma arasında gidip gelen mağdurlara karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydetti. Şüphelilerin, 24'er yıldan az olmamak üzere hapisleri talep edildi.

ARZU KAYA
3 erkekten korkunç ’cinsel saldırı’ planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...

İstanbul Maltepe'de 2021 yılının eylül ayında yaşandı korkunç olay. Grafiker kadın B.A (23)., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., arkadaşını bir başka kadın arkadaşı olan müzisyen D.A. ile tanıştırdı. 3 arkadaşın dostlukları ilerledi, birkaç gün D.A.'nın evinde kaldılar. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi.

3 erkekten korkunç ’cinsel saldırı’ planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...

UYUMA VE BAYILMA ARASINDA GİDİP GELDİLER

İddiaya göre iki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı. Garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı.

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3 erkekten korkunç ’cinsel saldırı’ planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...

Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. Uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan diğer kadın da yarı çıplaktı.

3 erkekten korkunç ’cinsel saldırı’ planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...

"RÜYA GÖRDÜNÜZ"

B.A. kendisine geldiğinde Erhan Ş. ve Yücel K. evde değildi. Evde kalan Baha S. ise cinsel saldırı iddiasını reddetti.

3 erkekten korkunç ’cinsel saldırı’ planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...

Rüya gördüğünü ileri sürdü. Kadınlar kendisini sıkıştırdığında ise "Sizinle ilişkiye giren Yücel'di" dedi. Karakola giden 2 kadın şikayetçi oldu. D.A. uyandıktan sonra üst kısmının tamamen çıplak olduğunu, alt kısmında şortunun kalçasından biraz aşağısına kadar inik olduğunu, uyuduktan sonra geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını da ekledi.

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