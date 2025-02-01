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3 erkekten korkunç 'cinsel saldırı' planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
09:13
3 erkekten korkunç 'cinsel saldırı' planı! Dehşeti yaşayan mağdur kadın anlattı: Bir şey içirdiklerinden eminim...
İlaçla uyutulup cinsel saldırıya uğrayan bir kadının hukuk mücadelesini anlatan İngiliz yapımı Liar/Yalancı dizisinde yaşananlar adeta gerçek oldu. İstanbul Maltepe'de arkadaşıyla birlikte Eylül 2021'de 3 erkeğin cinsel saldırısına uğradığını ve "Bir şey içirdiklerinden eminim, felçli gibi kaldım" diyerek adalet isteyen kadının şikayeti üzerine 3 yıl sonra dava açıldı. SABAH'ın gündeme getirdiği korkunç olayda soruşturma tamamlandı ve savcılık, şüphelilerin uyuma ile bayılma arasında gidip gelen mağdurlara karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydetti. Şüphelilerin, 24'er yıldan az olmamak üzere hapisleri talep edildi.