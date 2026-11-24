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3 ilde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Evleri su bastı yollar göle döndü: Araçlar çukura gömüldü...
Giriş Tarihi: 24.11.2026 09:23
3 ilde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi! Evleri su bastı yollar göle döndü: Araçlar çukura gömüldü...
Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'de etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'de sokak ve otoparklar göle dönerken, Bursa'da rögarların tıkanması sonucu 10 araç suda mahsur kaldı, birçok evi su bastı. Balıkesir'in Havran ilçesinde ise asfalt çöktü, oluşan dev çukura 3 kamyon ve 1 kamyonet devrildi. İşte o bölgeden görüntüler...