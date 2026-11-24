ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Balıkesir'in merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri sağanak yağışın etkisinde kaldı. Edremit ilçesindeki sağanak, yaklaşık 1 saat sonra Balıkesir il merkezinde de etkili oldu. Yağmur Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa mahalleleri ile Bağlar Sokağı, Kapalı Pazar Yeri, Oruçgazi Mahallesi başta olmak üzere kent merkezinde kendini gösterdi