3 köpeğin saldırdığı kadın öldü! Antalya’da kan donduran görüntü!

MAHALLELİ TETİK ÜSTÜNDE

Yaşanan üzücü olayın ardından bölge sakinleri saldırgan köpeklerin çoban köpeği olmadığı başı boş köpek olduğunu belirterek acil önlem alınmasını istedi. Yaşlı kadının ölümüne neden olan köpeklerin daha öncede özellikle çocuklara saldırdığını da belirten mahalleli, "Acil önlem alınmalı. Yoksa çok kişi hayatını kaybeder" diyerek tepkilerin dile getirdi.