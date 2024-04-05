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3 köpeğin saldırdığı kadın öldü! Antalya’da kan donduran görüntü!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
16:34
3 köpeğin saldırdığı kadın öldü! Antalya’da kan donduran görüntü!
Korkunç olayın adresi Antalya'nın Akseki ilçesiydi. Üç çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 85 yaşındaki Havva Özen yaşamını yitirdi. Yakınları sinir krizleri geçirdi… Talihsiz kadının oğlu Nevzat Özen, "Köyümüzün çobanlarını o kadar uyarmamıza rağmen ne köpeklerine baktılar ne sahip çıktılar" dedi. Çoban köpeklerinin sahiplerinin savunması ise şoke etti...