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Haberler Yaşam 3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:56

3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, ve annesi ile gittiği mağazada köpeği sevmek isterken, köpek bir anda küçük kızın suratına saldırdı. Annesinin araya girmesiyle küçük çocuk hafif yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA
3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan giyim ve ev eşyası satan mağazada meydana geldi. Elif Dua Alpaydın ve annesi Esra Erdoğan, alışveriş yapmak için mağazaya girdi.

3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!

Bu sırada koltukta köpek olduğunu gören Elif Dua, köpeği sevmek için yanına gitti. Elif Dua yaklaştığı an, koltukta duran köpek bir anda küçük kızın suratına hamle yaparak dudağının ısırdı ve patisi ile alnını çizdi.

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3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!

Anne Esra Erdoğan yaptığı hamle ile çocuğunu köpekten uzaklaştırırken, kızının yaralandığını gördü. Hastaneye götürülen Elif Dua, yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi. Olay sonrası Elif Dua'nın anne ve babası, sahipsiz köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağaza hakkında şikayetçi oldu.

3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük kızın yaşadığı saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, annesi ile mağazaya gelen Elif Dua'nın koltukta duran köpeğin yanına gittiği, daha sonra köpeğin bir anda çocuğa saldırdığı, yaralanan Elif Dua'yı annesinin kurtardığı anlar yer aldı.

3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!
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