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3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
21:56
3 yaşındaki Elif’e AVM’de köpek saldırmıştı: O anlar kamerada!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, ve annesi ile gittiği mağazada köpeği sevmek isterken, köpek bir anda küçük kızın suratına saldırdı. Annesinin araya girmesiyle küçük çocuk hafif yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.