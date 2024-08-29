Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:48
30 Ağustos 1922’de ne oldu, bu günün anlam ve önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı Tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı gün kala vatandaşlar bu şanlı günde nelerin yaşandığı ve tarihte büyük bir önem arz etmesinin nedenini araştırmaya başladı. 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başarıyla sonuçlanmasıyla, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk baş komutasında başlatılan kurtuluş mücadelesi kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Bu sene 102. Yıl dönümü olan bu kutlu gün her yıl tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerimizde düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Peki 30 Ağustos 1922 yılında neler oldu, önemi ve anlamı nedir? İşte, Zafer Bayramı'nın tarihçesi haberin devamında...