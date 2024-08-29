30 Ağustos 1922’de ne oldu, bu günün anlam ve önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı Tarihçesi

Üç yıl boyunca verilen büyük mücadelenin ardından 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanılmış ve bu gün tam 102 yıldır 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Yurdun dör br yanından vatandaşlar bu şanlı günü büyük bir gurur ve coşku ile çeşitli programlarla kutlamaktadır. Peki 30 Ağustos nasıl Zafer Bayramı ilan edildi, bu günün anlam ve önemi nedir?