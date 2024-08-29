Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
11:29
30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 102. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal'i ziyaret etmek isteyenler Anıtkabir ziyaret saatleri için araştırmalara koyuldu. Peki, 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir programı…