30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir 30 Nisan ziyaret saatleri ile ilgili olarak www.anitkabir.tsk.tr internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Buna göre yapılan duyuruda:

"Anıtkabir, "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 30 Ağustos 2024 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00'ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." ifadeleri yer aldı.