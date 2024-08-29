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Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:29

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 102. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal'i ziyaret etmek isteyenler Anıtkabir ziyaret saatleri için araştırmalara koyuldu. Peki, 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir programı…

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

Anıtkabir bu yıl da geçen yılda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyaretçi akımına uğrayacak. Bu noktada 30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Peki, 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Zafer Bayramı Anıtkabir açılış ve kapanış saatleri…

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir 30 Nisan ziyaret saatleri ile ilgili olarak www.anitkabir.tsk.tr internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Buna göre yapılan duyuruda:

"Anıtkabir, "30 Ağustos Zafer Bayramı" etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 30 Ağustos 2024 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00'ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

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30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?

ANITKABİR AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
1 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

1 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00

30 AĞUSTOS ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ | 30 Ağustos Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
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