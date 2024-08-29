Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
10:08
30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı bankaların mesai saatleri
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle "30 Ağustos bankalar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine devam edebiliyor. Peki, 30 Ağustos 2024 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…