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Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:08

30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı bankaların mesai saatleri

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi nedeniyle "30 Ağustos bankalar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken bazı işletmeler faaliyetlerine devam edebiliyor. Peki, 30 Ağustos 2024 Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte, yanıtı…

30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı bankaların mesai saatleri

30 Ağustos'un bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle gözler bankaların mesaisine çevrildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta törenlerle ve etkinliklerle kutlanacak. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar…

30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı bankaların mesai saatleri

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak için bu tarih ulusal bayram olarak kutlanıyor. 30 Ağustos cuma günü resmi tatil olacak.

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30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı bankaların mesai saatleri

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

30 Temmuz Cuma günü bankalar kapalı olacak. Bankalar faaliyetlerine 2 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı bankaların mesai saatleri
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