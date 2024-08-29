30 Ağustos bankalar açık mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Zafer Bayramı bankaların mesai saatleri

30 Ağustos'un bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle gözler bankaların mesaisine çevrildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta törenlerle ve etkinliklerle kutlanacak. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, 30 Ağustos bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar…