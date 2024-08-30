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Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:45

30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

30 Ağustos kargo firmalarının çalışam durumu kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo çalışma saatleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için banka, hastane gibi kurumlar kapalı olurken gözler kargo şirketlerine çevrildi. Kargo dağıtımı için bekleyen kişiler "30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı?" sorsuna yanıt arıyor. Peki, Bugün kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo dağıtım yapacak mı?

30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak. Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar çalışmamaktadır. Yani kargolar 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar kapalı olacak

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30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

BUGÜN PTT KARGO, MNG, SÜRAT, ARAS, YURTİÇİ ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?

Bazı özel kargo şirketleri yeni ürün teslim almasa da halihazırda dağıtımda olan ürünlerinin dağıtımlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu nedenle kargoları dağıtımda olan kişilerin ilgili kargo firmasını arayarak 30 Ağustos'taki çalışma durumlarını öğrenebilirler.

Ancak genel olarak birçok kargo firması hem alım hem dağıtım gerçekleştirmeyecek. Resmi tatilin sona ermesinin ardından kargo alım ve dağıtımları cumartesi günü devam edecek.

30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

PTT, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve UPS gibi büyük kargo şirketleri, sabah erken saatlerde açılarak gün boyunca hizmet verirler. Örneğin, PTT şubeleri sabah 8.30'da açılarak akşam 17.30'a kadar hizmet sunar. Benzer şekilde, diğer kargo şirketleri de hafta içi belirli saatler arasında faaliyet gösterirler.

30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
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