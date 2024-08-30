30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

BUGÜN PTT KARGO, MNG, SÜRAT, ARAS, YURTİÇİ ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?

Bazı özel kargo şirketleri yeni ürün teslim almasa da halihazırda dağıtımda olan ürünlerinin dağıtımlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu nedenle kargoları dağıtımda olan kişilerin ilgili kargo firmasını arayarak 30 Ağustos'taki çalışma durumlarını öğrenebilirler.

Ancak genel olarak birçok kargo firması hem alım hem dağıtım gerçekleştirmeyecek. Resmi tatilin sona ermesinin ardından kargo alım ve dağıtımları cumartesi günü devam edecek.