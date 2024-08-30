Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
07:45
30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
30 Ağustos kargo firmalarının çalışam durumu kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo çalışma saatleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?