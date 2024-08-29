Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
14:14
30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz konser ve etkinlikler vatandaşların gündeminde. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar heyecanla kutlama hazırlıklarına başlarken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ücretsiz konser ve etkinlik takvimi paylaşıldı. Cem Adrian'dan Tan Taşçı'ya, Zeynep Bastık'tan, Duman'a birçok sanatçı sahne alacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler nerede? İşte, etkinlik takvimi!