30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler

30 ağustos Cuma günü ülkenin dört bir yanı bayraklarla donatılırken, kutlamalar da başlayacak. Belediyelerin ücretsiz düzenlediği konser ve etkinlikler kapsamında vatandaşlar Zafer Bayramını coşkuyla karşılayacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler!