Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 29.08.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:14

30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz konser ve etkinlikler vatandaşların gündeminde. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar heyecanla kutlama hazırlıklarına başlarken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ücretsiz konser ve etkinlik takvimi paylaşıldı. Cem Adrian'dan Tan Taşçı'ya, Zeynep Bastık'tan, Duman'a birçok sanatçı sahne alacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler nerede? İşte, etkinlik takvimi!

30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler

30 ağustos Cuma günü ülkenin dört bir yanı bayraklarla donatılırken, kutlamalar da başlayacak. Belediyelerin ücretsiz düzenlediği konser ve etkinlikler kapsamında vatandaşlar Zafer Bayramını coşkuyla karşılayacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler!

30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler

İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLER LİSTESİ

30 Ağustos İstanbul konserleri şu şekilde;

  • Aylin Aslım
  • Birsen Tezer
  • Gökhan Kılıç
  • Özlem Çelik
  • Sena Şener
  • Cem Adrian / An Epic Symphony

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler

30 Ağustos'ta İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleşecek konserler ise aşağıdaki gibidir;

  • Üsküdar Harem Etkinlik Alanı: Sertab Erener, Evdeki Saat
  • Avcılar Halide Edip Adıvar Parkı: Sefo
  • Beşiktaş Barbaros Meydanı Mabel Matiz
  • Beyoğlu Hasköy Parkı: Oğuzhan Koç
  • Bayrampaşa Şehir Parkı: Ece Seçkin
  • Kalamış Atatürk Parkı: Madrigal
  • Beykoz Çayırı: Manuş Baba
  • Maçka Demokrasi Parkı: Fatma Turgut
  • Tuzla Sahil Tören Alanı: Volkan Konak
  • Çatalca: Emircan İğrek

Etkinliklerin başlangıç saati 21.00 olarak belirtilmiş olup, detaylı bilgiler için belediyelerin sosyal medya hesaplarını kontrol etmeniz tavsiye edilir.

30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler

ANKARA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Tan Taşçı konseri düzenliyor. Atatürk Orman Çiftliğinde gerçekleşecek olan ücretsiz Tan Taşçı konseri 20.30'da başlayacak.

Etkinlik alanına ulaşım için ring seferleri Zafer Çarşısı'ndan başlayacak, saat 16.00'dan gece 24.00'e kadar sürecek.

30 Ağustos konserler listesi: İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler ve etkinlikler

30 Ağustos'ta Haluk Levent, Etimesgut'ta Göksu AVM önü Eryaman'da sahne alacak. Haluk Levent konseriyle saat 20.00'de başlayacak olan akşam, Zafer Bayramı Partisi (DJ Show) ve dilek balonu uçurma etkinliği ile devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde, Tolga Kaya ve Uğur Aslan;

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda, Tahir Ayoğlu Ensemble eşliğinde Melihat Gülses konserleri düzenleyecek.

SON DAKİKA