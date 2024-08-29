30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?

Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre noterlerin çalışma takvimi belli oldu. Noterler Birliğine bağlı olarak çalışan ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler için 30 Ağustos'ta hizmet verecek mi merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu?