Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
13:46
30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?
30 Ağustos 2024 resmi tatiller listesinde yer alırken, birçok vatandaş tatil gününde açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşları mercek altına aldı. Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi sebebiyle, noterde işlem yapacak olan kişiler "30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı?" sorusu yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler hizmet veriyor mu, nöbetçi noterler çalışıyor mu? İşte, detaylar…