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Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:46

30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?

30 Ağustos 2024 resmi tatiller listesinde yer alırken, birçok vatandaş tatil gününde açık ve kapalı olan kurum ve kuruluşları mercek altına aldı. Zafer Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi sebebiyle, noterde işlem yapacak olan kişiler "30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı?" sorusu yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler hizmet veriyor mu, nöbetçi noterler çalışıyor mu? İşte, detaylar…

30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?

Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre noterlerin çalışma takvimi belli oldu. Noterler Birliğine bağlı olarak çalışan ve Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler için 30 Ağustos'ta hizmet verecek mi merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noterler çalışıyor mu?

30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı resmi tatili bu yıl cuma gününe denk gelecek. Resmi tatil olması nedeniyle cuma günü noterler kapalı olacaklar. Bu nedenle perşembe günü mesai bitimine kadar noterlerde işlemlerini halletmeyen kişiler bir sonraki işlem günü olan pazartesi gününü beklemek zorunda olacaklar.

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30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA NÖBETÇİ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye Noterler Birliği'nden alınan bilgilere göre noterlerin Cuma günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem Cumartesi günü saat 09.00 itibariyle noterliklerde gerçekleştirilebilecek. Nöbetçi noterlikleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?
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30 Ağustos noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nöbetçi noterler çalışıyor mu?
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