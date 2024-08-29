30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene 101. Yılında tüm coşkusuyla kutlanıyor. 30 Ağustos resmi tatil olarak Kabul ediliyor. İzinli olan vatadanşlar ve bayramı evlerinde geçirmek istemeyenler toplu taşıma tarifelerini araştırıyorlar. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşıma detayları