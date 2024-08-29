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Giriş Tarihi: 29.08.2024 23:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 23:49

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve özel günlerde toplu taşımalarda ücretsiz ve indirimli seçenekleri oluyor.Resmi tatili evinde geçirmek istemeyenler vatandaşlar toplu taşıma tarifelerini sorguluyor Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ve toplu taşıma tarifeleri

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene 101. Yılında tüm coşkusuyla kutlanıyor. 30 Ağustos resmi tatil olarak Kabul ediliyor. İzinli olan vatadanşlar ve bayramı evlerinde geçirmek istemeyenler toplu taşıma tarifelerini araştırıyorlar. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşıma detayları

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?

30 AĞUSTOS İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT'den 30 Ağustos Cuma günü toplu taşıma için açıklama geldi. Buna göre Cuma günü İETT otobüsleri, metrobüs, tramvay, metro ve vapur seferleri vatandaşlar için ücretsiz olacak.

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30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?

CUMA GÜNÜ MARMARAY, İZBAN VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?

30 AĞUSTOS ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY, teleferik) bu özel günde ücretsiz olacak.

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