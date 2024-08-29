Giriş Tarihi: 29.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
23:49
30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 30 Ağustos’ta ulaşım bedava mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller takviminde yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve özel günlerde toplu taşımalarda ücretsiz ve indirimli seçenekleri oluyor.Resmi tatili evinde geçirmek istemeyenler vatandaşlar toplu taşıma tarifelerini sorguluyor Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte metro, otobüs, metrobüs, İETT, Marmaray ve toplu taşıma tarifeleri