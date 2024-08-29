30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak adına Zafer Bayramı her yıl anılıyor. Bu kapsamda ise kamu ve özel sektörde 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?