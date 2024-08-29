Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:50
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin her bir köşesinde coşkuyla karşılanırken, özel günler kapsamında birçok etkinlik de meydana geliyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında birçok işletme tatil yapıyor. 30 Ağustos bu yıl cuma gününe denk gelirken resmi tatil olup olmadığı ise araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?