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Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:50

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin her bir köşesinde coşkuyla karşılanırken, özel günler kapsamında birçok etkinlik de meydana geliyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında birçok işletme tatil yapıyor. 30 Ağustos bu yıl cuma gününe denk gelirken resmi tatil olup olmadığı ise araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 1922 yılında Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan taaruzu anmak adına Zafer Bayramı her yıl anılıyor. Bu kapsamda ise kamu ve özel sektörde 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

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30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

30 Ağustos cuma günü belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, valilikler ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS HASTANELER VE ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.

Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları 30 Ağustos'ta kapalı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos cuma günü bankalar, hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?

Özel ve kamu bankaları da benzer şekilde kapalı olurken bankalar faaliyetlerinde 2 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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