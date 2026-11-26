2026 MEB AGS İLE 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Yeni öğretmen alım planının ilk etabında, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanları esas alınarak 15 bin adayın belirlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda başvuru sürecinin nasıl işleyeceği, adaylardan istenecek şartlar ve branşlara göre kontenjan dağılımı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 15 bin kişilik alıma ilişkin başvuru takvimini ve branş kontenjanlarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.