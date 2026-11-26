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30 bin öğretmen ataması yapılacak: MEB AGS 15 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.11.2026 07:20
30 bin öğretmen ataması yapılacak: MEB AGS 15 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?
Öğretmen adaylarının beklediği yeni alım planında 30 bin kişilik istihdam süreci gündeme geldi. İlk aşamada 2026 MEB AGS puanıyla 15 bin öğretmen adayı alınacak. Başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjan ayrıntıları için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi.