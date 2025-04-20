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Haberler Yaşam 30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:01

30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim

48 yaşındaki Naciye Aydın 30 yıl önce kayınvalidesinden gördüğü gelenekle her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktiriyor. Yağmur suyunu süzerek hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor. Ancak uzmanlar içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Naciye Hanım ise "İçtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?" diyor.

DHA
30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim

Trabzon'da oturan 3 çocuk annesi Naciye Aydın hemen hemen her şeyde yağmur suyu kullanıyor. Kayınvalidesinden öğrendiği gelenekle 30 yıldır her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktiriyor.

30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim

Evlerinin çatısına yerleştirdiği kovalarda yağmur suyunu toplayan Aydın, biriken suyu süzdükten sonra hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor. Günlük yaşamında süzdüğü yağmur suyunu kullanan Aydın, bu geleneğin yıllardır ailesine ve kendisine şifa getirdiğine inanıyor. Ancak uzmanlar, değişen hava koşulları nedeniyle yağmur sularının içilmesinin sağlıklı olmadığını vurguluyor.

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30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim

'O KADARCIK SU BENİ ZEHİRLEMEZ'

Naciye Aydın, yağmur suyunun şifa getirdiğine inandığını belirterek, "Yağmur suyunu biriktirip, içmeyi 30 yıl önce kayınvalidemden gördüm. O zamandan beri de yapıyorum. Kayınvalidem nisan yağmurlarını biriktirir, çocuklara içirip, duş aldıkları suların içerisine katar ve yüzünü yıkardı. Ondan gördüklerimi şimdi ben de uyguluyorum. Kendim hem kullanıyorum hem de içiyorum. Şifa getirdiğine inandığım için yapıyorum. Köyün havasını temizdi, o zamanlar biriktirip kullanıyorduk. Şimdi ortam pis ama yine de o kadarcık su beni zehirlemez diye düşünüp içiyorum" diye konuştu.

30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim

"YEMEĞİMİN İÇİNE DE KOYDUM"

Aydın, ailesinin bu geleneğe sıcak bakmadığını ifade ederek, "Çocuklarım ve eşim içmek istemedi ama zorla içirdim. Her nisan ayı geldiğinde yapıyorum. Yağmur yağdığında çiçeklerimi de ıslansın diye balkona koyuyorum. Çatıya çıkıp kovalarımı koyuyorum. Yağmur suyunu birikiyor daha sonra süzerek kullanıyorum.

30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim

Yüzümü yıkıyorum. Yemeğimin içine de koydum. Çorbanın içine de koyup, çocuklarıma içirdim. Hatta kayınvalidemin yoğurt yaparken içine yağmur suyu koyduğunu da gördüm. Çocuklarıma söyledim, tuhaf geldi. Yıllarca onlara söylemeden uyguluyordum. Her şeyden zehir alırken sene içerisinde içtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?" dedi.