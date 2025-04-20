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30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
11:01
30 yıl önce kaynanasından gördü: Gizli gizli her yemeğe katıyor! Evdekilere zorla içirdim
48 yaşındaki Naciye Aydın 30 yıl önce kayınvalidesinden gördüğü gelenekle her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktiriyor. Yağmur suyunu süzerek hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor. Ancak uzmanlar içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Naciye Hanım ise "İçtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?" diyor.