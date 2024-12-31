31 Aralık - 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

Yılbaşı günü toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşı tatili nedeniyle yapılan kutlamalar ve etkinlikler esnasında toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Genellikle, yılbaşı kutlamalarının gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle büyük şehirlerdeki toplu taşıma araçları, normalden daha geç saatlere kadar hizmet verebilmketedir. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma saatleri ve tüm detaylar...