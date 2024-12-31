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31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
08:28
31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi araştırılıyor. 31 Aralık gecesi birçok şehirde özel etkinlikler, konserler ve kutlamalarla geçecek. Yılbaşı gecesi toplu taşıma hizmetlerinin durumu merak edilirken ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile ilgili beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Böylece "31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi?" sorusu yanıt buldu. Yılbaşı kutlamalarının gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 toplu taşıma saatleri de gündemdeki yerini aldı. İşte; İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşımada son durum...