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Haberler Yaşam 31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:28

31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi araştırılıyor. 31 Aralık gecesi birçok şehirde özel etkinlikler, konserler ve kutlamalarla geçecek. Yılbaşı gecesi toplu taşıma hizmetlerinin durumu merak edilirken ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile ilgili beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Böylece "31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) ücretsiz mi?" sorusu yanıt buldu. Yılbaşı kutlamalarının gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 toplu taşıma saatleri de gündemdeki yerini aldı. İşte; İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşımada son durum...

31 Aralık - 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

Yılbaşı günü toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşı tatili nedeniyle yapılan kutlamalar ve etkinlikler esnasında toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Genellikle, yılbaşı kutlamalarının gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle büyük şehirlerdeki toplu taşıma araçları, normalden daha geç saatlere kadar hizmet verebilmketedir. Peki, 31 Aralık - 1 Ocak'ta toplu taşıma (Metro, Metrobüs, Marmaray, İzban, Başkentray) bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma saatleri ve tüm detaylar...

31 Aralık - 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kamuoyuna duyurdu.

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31 Aralık - 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

Bakan Uraloğlu açıklamalarında;

"28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerine yer verdi.

31 Aralık - 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

31 Aralık yılbaşı gecesi, İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma seferleri hakkında henüz belediyelerden bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

31 Aralık - 1 Ocak’ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşı günü İETT, marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

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