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31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:47
31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?
Yılın son günlerine yaklaşırken, yılbaşı tatiliyle ilgili sorular yeniden gündeme gelmeye başladı. Her yıl 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece kutlanan yılbaşı, farklı günlere denk gelerek tatil düzenlerini etkiliyor. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı? İşte, detaylar...