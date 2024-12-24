Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:47

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?

Yılın son günlerine yaklaşırken, yılbaşı tatiliyle ilgili sorular yeniden gündeme gelmeye başladı. Her yıl 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece kutlanan yılbaşı, farklı günlere denk gelerek tatil düzenlerini etkiliyor. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı? İşte, detaylar...

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?

2024 yılını geride bırakıp 2025'e adım atarken, yılbaşı tatili hakkında yapılan araştırmalar arttı. 1 Ocak 2025'in resmi tatil olması nedeniyle, 31 Aralık'ın tatil olup olmadığı ve yarım gün mesai uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki; 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, detaylar...

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN 2025?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2025?
Bu yıl 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün, okullar ve üniversitelere yılbaşı tatili var mı, kaç gün?

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERE YILBAŞI TATİLİ VAR MI?

Okullar ve üniversiteler de 1 Ocak 2025 Çarşamba gününü resmi tatil olacak.

1 Ocak, tüm Türkiye'de olduğu gibi eğitim kurumları için de tatil olacak.

Yılbaşı tatili nedeniyle, okullar ve üniversitelerde ders yapılmayacak ve öğrenciler bu günü tatil olarak geçirecek.

SON DAKİKA