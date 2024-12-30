Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:39

31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Yılbaşı yaklaşırken, 31 Aralık'ta eczanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. Yılbaşı tatili nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olacak mı? Acil bir durumda ilaç almak veya sağlık hizmetine başvurmak isteyenler, hangi eczanelerin açık olacağını öğrenmek istiyor. Peki, 31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

31 Aralık’ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

31 Aralık'ta eczanelerin açık olup olmayacağı, yılbaşı öncesi sağlık hizmeti almak isteyenlerin gündeminde. Eczanelerin çalışma saatleri tatil nedeniyle değişebilir. 31 Aralık'ta eczanelerin açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?

31 Aralık’ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

31 ARALIK'TA ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
31 Aralık’ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak ise resmi yılbaşı tatili olacak. Bu nedenle sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Nöbetçi eczane listeleri her kentin kendi Eczacı Odaları Birliği internet sayfasında yer almaktadır.

31 Aralık’ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
31 Aralık’ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
SON DAKİKA