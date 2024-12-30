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31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
15:39
31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Yılbaşı yaklaşırken, 31 Aralık'ta eczanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. Yılbaşı tatili nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olacak mı? Acil bir durumda ilaç almak veya sağlık hizmetine başvurmak isteyenler, hangi eczanelerin açık olacağını öğrenmek istiyor. Peki, 31 Aralık'ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?