31 Aralık’ta eczaneler açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak’ta eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

31 Aralık'ta eczanelerin açık olup olmayacağı, yılbaşı öncesi sağlık hizmeti almak isteyenlerin gündeminde. Eczanelerin çalışma saatleri tatil nedeniyle değişebilir. 31 Aralık'ta eczanelerin açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık'ta eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?